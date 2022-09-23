В России была объявлена частичная мобилизация. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», повестки из военкомата уже получили некоторые сотрудники московского «Спартака». О ком именно идёт речь, не сообщается.

Напомним, что чемпионат России в настоящий момент находится на паузе, связанной с матчами национальных сборных. После десяти туров лидером Премьер-лиги является «Зенит». Что до «Спартака», то команда располагается на пятой строчке, отставая от питерцев на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября против «Зенита» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.