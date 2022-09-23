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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Михаил Кержаков назвал конкурентов «Зенита» в битве за чемпионство

 
23 Сентября 2022 • 18:16 Комментировать

Страж ворот «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков назвал команды, которые могут составить питерцам конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«ЦСКА, «Ростов». Будет не самый приятный выезд в «Сочи». Но это конкретный матч, на дистанции мы можем проиграть только себе», - поделился своим мнением Кержаков. Слова футболиста приводит на своих страницах «Чемпионат».

На текущий момент «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Ближайшего преследователя в лице «Ростова» питерцы опережают на четыре зачётных балла.

Стоит напомнить, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов Михаил Кержаков
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