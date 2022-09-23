Семшов: «Жду матча с Киргизией»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о своих ожиданиях в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Жду матча с Киргизией. Мы должны видеть нашу сборную, в которой собраны сильные футболисты», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что сборная России продолжит свою жизнь, несмотря на отстранение от всех турниров, сейчас для сборной неважно, против кого играть. Семшов надеется, что наша национальная команда обыграет Киргизию.

Напомним, товарищеская встреча между сборными России и Киргизии состоится завтра, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.