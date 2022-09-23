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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: Хочется, чтобы сборная России обыграла Киргизию

 
23 Сентября 2022 • 17:30 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин надеется на победу сборной России в матче с Киргизией.

«Хотелось бы, чтобы завтра наша сборная одержала победу. Будет очень интересно, какой состав выберет Карпин, кого выпустит с первых минут. В любом случае интерес к этому матчу будет у всех», — цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что есть много причин для проведения сборов национальный команды, футболисты должны быть в форме, необходимо проводить товарищеские матчи с другими сборными.

Булыкин подытожил, что Россия одержит победу со счетом 2:1.

Напомним, встреча между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Булыкин сборная киргизии
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