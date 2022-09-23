​«Сочи» получил разрешение заявить Джорджевича

На днях «Сочи» усилил линию атаки, подписав контракт с Лукой Джорджевичем, которого в России уже прекрасно знают по выступлениям за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив». На заседании комитета Российского футбольного союза по статусу игроков было принято решение разрешить «Сочи» заявить Джорджевича вне рамок регистрационного периода. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

После десяти сыгранных туров «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на девять очков.

Ближайший матч «Сочи» проведёт 28 сентября – против ЦСКА в Фонбет Кубке России.