Ари: «Весь мир будет жалеть, что Россия не играет»

Бывший форвард «Спартака» Ари Феррейра прокомментировал отстранение российских команд и сборных от участия в международных турнирах.

«Через 2-3 года весь мир убедится в том, что это ошибка — отстранять российские клубы от участия в европейских турнирах. Весь мир будет жалеть, что Россия не играет», — цитирует слова Ари «РБ Спорт».

Футболист добавил, что спорт не виноват в том, что происходит в мире, все должны играть в футбол.

36-летний бразилец, имеющий российское гражданство, выступает за «Атлетико Сеаренсе». В текущем сезоне Ари провел 16 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.