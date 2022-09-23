Динияр Билялетдинов: Думаю, сборная России одержит победу над Киргизией

Бывший капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«В этой игре можно посмотреть на многих игроков. Матч с Киргизией полезен для того, чтобы познакомиться с некоторыми футболистами», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Россия одержит победу в этом матче, наша команда может забить три мяча. Билялетдинов добавил, что сборной необходимо собираться, даже не смотря на отсутствие официальных матчей.

Встреча между сборными России и Киргизии состоится завтра, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по мск.