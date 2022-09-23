Александр Кержаков: Вряд ли сборная России проиграет Киргизии

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Вряд ли наша команда проиграет сборной Киргизии, я больше, чем уверен, что они победят, но в футболе возможно все», — цитирует Кержакова ТАСС.

Специалист заявил, что если бы этот матч был бесполезным, то его не стали бы проводить.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что Кержаков после ухода из «Пари НН» находится без работы.