В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее ждёт звёздного Лионеля Месси, почему «Реал» решил отказаться от идеи с подписанием Килиана Мбаппе, и что за бунт назревает в рядах «Баварии». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси вернётся в «Барселону»

Слухи о будущем Лионеля Месси появляются даже при закрытом трансфером окне в Европе. Поговаривают, что возвращение звёздного аргентинца в «Барселону» следующим летом не просто реально, а очень вероятно. Есть информация, что Месси уже обсуждал свой возможный камбэк на «Камп Ноу» с президентом клуба Жоаном Лапортой. Более предметно стороны пообщаются после чемпионата мира. Поскольку действующий контракт Лео рассчитан до лета, «Барселона» может подписать своего воспитанника бесплатно, что важно.

Чемпионат Европы не расширят

На двух последних чемпионатах Европы выступали 24 национальные команды, а не 16, как было прежде. УЕФА строил планы по дальнейшему расширению турнира и рассматривал вариант с 32 командами в финальной части, как на чемпионатах мира. Позиция УЕФА понятна: больше матчей – больше денег. Но во что превратятся отборочные турниры, если в финальный турнир будут проходить 32 из 55 сборных Европы? Этот вопрос стал ключевым. Телевещатели выразили УЕФА свои опасения по поводу потери коммерческой ценности отбора на Евро, и УЕФА от планов по расширению отказался.

Причина отказа «Реала» от Мбаппе

Многие были уверены, что минувшим летом Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Но нет. Вместо переезда в Мадрид талантливый француз предпочёл подписать новый контракт с «ПСЖ» на невероятно выгодных условиях. По слухам, «Реал» не отложил планы по трансферу Мбаппе, а насовсем отказался от них. В стане «сливочных» считают Килиана предателем. Футболист якобы использовал мадридский гранд, чтобы выбить себе наиболее жирный контракт в Париже.

Почему «Ювентус» не уволит Аллегри

На старте сезона «Ювентус» разочаровывает своих болельщиков. В чемпионате команда пока занимает лишь восьмое место, а в Лиге чемпионов оба прошедших матча группового этапа были проиграны. Массимилиано Аллегри оказался под давлением, но туринский клуб не планирует увольнять тренера. Причина заключается в финансах. Увольнение Аллегри дорого обойдётся «старой синьоре» - СМИ писали о 25 миллионах евро. На сегодняшний день клуб не может позволить себе такие траты на разрыв контракта. Ведь придётся не только платить Аллегри, но и новому тренеру.

Вместе с тем в прессе появлялись слухи, которые связывали «Ювентус» с Томасом Тухелем и Антонио Конте. Также сообщалось о том, что принять команду может Паоло Монтеро, который уже находится на контракте, работая с молодёжкой «старой синьоры». Эконом-вариант, так сказать.

В «Баварии» назревает бунт

«Бавария» допустила четыре подряд осечки в чемпионате Германии. Очень редкий случай. Фанаты забеспокоились, как и руководители клуба. Впрочем, увольнять Юлиана Нагельсманна пока никто не планирует. В то же время в последние дни в прессе то и дело появлялись слухи о претензиях к Нагельсманну. Так, футболисты недовольны схемой 4-2-2-2, которую часто выбирает тренер, а также его принципами выбора состава. Также сообщалось о том, что внутри клуба людям не нравится, как Нагельсманн одевается на матчи. «Это футбол, а не шоу бизнес», - так источник сформулировал необычную претензию к специалисту. Похоже, в «Баварии» назревает бунт.

Слухи собирал Александр Тихий.