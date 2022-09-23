Кержаков: «Спартак» не казался главным конкурентом, не знаю, почему их туда записали»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА», - приводит слова голкипера издание «Чемпионат».

Команды совсем недавно встречались в рамках Премьер-лиги. Тогда поединок завершился победой петербургского коллектива со счетом 2:1.

После десяти туров петербургский коллектив набрал 26 очков и лидирует в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» с 19 баллами идет пятым.