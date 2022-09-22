​Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», заявил о том, что Малком и Клаудиньо в будущем смогут играть за сборную России.

По словам Медведева, которые приводит ТАСС, процесс получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо уже был запущен. Поскольку футболисты были заиграны лишь за олимпийскую сборную Бразилии, и олимпийский турнир не проводят УЕФА или ФИФА, то Малком и Клаудиньо могут получить спортивное гражданство России, а вместе с ним – право играть за сборную.

Медведев подчеркнул, что Малком может получить спортивное гражданство в 2024 году, а Клаудиньо – в 2026 году.