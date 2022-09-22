​«Как Дзюба»: Орлов раскритиковал Смолова

Геннадий Орлов, известный комментатор, поделился своими впечатлениями от матча Премьер-лиги России между «Динамо» и «Зенитом», который проходил на прошлых выходных.

По словам Орлова, его удивила московская команда, поскольку она ничего не показала в линии атаки. Орлов не понимает, почему Славиша Йоканович делает ставку на Фёдора Смолова. По мнению комментатора, Константин Тюкавин сильнее по уровню.

«Фёдор старомоден, ходит по футбольному полю, не бежит. Сил нет! Он игрок старой формации. Ну что он показывает? В командной игре не участвует. Просто имитирует. Так нельзя!» - высказался Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Орлов считает, что Смолов не соответствует современным требованиям футбола.

«Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции», - отметил комментатор.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Динамо» на выезде со счётом 2:0.