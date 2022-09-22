​Орлов – о голе Соболева «Локомотиву»: «Как Левандовски»

На прошлых выходных «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «красно-белых» Александр Соболев. Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил футболиста за его действия в том эпизоде.

«Какой гол он забил «Локомотиву»! Не глядя пробил в дальний угол. Был уверен, что не промахнётся. Как Левандовски. От Александра исходит уверенность. Чувствует ворота периферическим зрением», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

При этом Орлов посоветовал Соболеву избавляться от сложного характера и следить за высказываниями.

«Спартак» после десяти сыгранных туров Премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 29 сентября – против «Зенита» в третьем туре групповой стадии Фонбет Кубка России.