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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Не думаю, что наши ребята отнесутся с недооценкой к сборной Киргизии»

 
22 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Киргизии.

«Не думаю, что наши ребята отнесутся с недооценкой к сборной Киргизии. Конечно, российская сборная сильнее, но, как говорят, киргизы очень серьезно настраиваются на эту игру», — цитирует слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист считает, что киргизы отдадут все силы для оказания достойного сопротивления России, но даже на таком уровне хочется посмотреть на нашу команду, сборы необходимы.

Встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов сборная киргизии
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