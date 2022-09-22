​ЦСКА провёл спарринг с молодёжкой

ЦСКА продолжает тренироваться без футболистов, которые отправились в ряды своих сборных. В четверг на базе состоялся спарринг основной команды против молодёжки. Спарринг оказался неполным – команды провели только тайм, то есть 45 минут.

Основа ЦСКА победила со счётом 2:0. Голы забили Константин Кучаев и Иван Обляков.

Стоит сказать, что Антон Заболотный, Милан Гайич, Адольфо Гайч и Егор Ушаков сыграли за обе команды по половине тайма. Также стоит отметить, что за молодёжку 20 минут отыграл футболист, который находится на просмотре.

Напомним, что после десяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.