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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соломатин — о МФЛ: У кого-то зарплата 200-300 тысяч рублей, у нас всё скромнее

 
22 Сентября 2022 • 18:40 Комментировать

Главный тренер медийной команды «Рома» Андрей Соломатин ответил на вопрос о зарплатах в МФЛ.

«Почему «Рома» не привлекла бывших профессиональных футболистов? У Ромы, основателя нашей команды, такой возможности нет», — заявил Соломатин «Спорт-Экспрессу».

Специалист рассказал, что кто-то получает по 200-300 тысяч рублей в месяц без учета премиальных, у «Ромы» все скромнее, но если будет хорошая игра, то придут спонсоры, тогда можно будет говорить про усиление состава.

В первом туре нового сезона Медийной футбольной лиги «Рома» сыграла вничью с командой «На Спорте», матч завершился со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андрей Соломатин Медийная Футбольная лига
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