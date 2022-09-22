Соломатин — о МФЛ: У кого-то зарплата 200-300 тысяч рублей, у нас всё скромнее

Главный тренер медийной команды «Рома» Андрей Соломатин ответил на вопрос о зарплатах в МФЛ.

«Почему «Рома» не привлекла бывших профессиональных футболистов? У Ромы, основателя нашей команды, такой возможности нет», — заявил Соломатин «Спорт-Экспрессу».

Специалист рассказал, что кто-то получает по 200-300 тысяч рублей в месяц без учета премиальных, у «Ромы» все скромнее, но если будет хорошая игра, то придут спонсоры, тогда можно будет говорить про усиление состава.

В первом туре нового сезона Медийной футбольной лиги «Рома» сыграла вничью с командой «На Спорте», матч завершился со счетом 1:1.