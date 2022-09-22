Гаджиев: Сборной России нужны товарищеские матчи

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о том, нужны ли сборной России товарищеские матчи.

«Безусловно, нужны. Представьте ситуацию: спортивный мир отказывается, но не весь. Какое сейчас направление у России: «вы не хотите, мы будем играть с другими», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Функционер заявил, что нам необходимо прилагать все усилия для возвращения в международные турниры, но пока нужно играть с теми, кто готов играть против нас.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.