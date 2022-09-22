​Соломатин: «Не понимаю, чем Лоськов и Пашинин хуже немецкого чудовища, которое сейчас тренирует команду»

Андрей Соломатин, который в своё время выступал за сборную России, оценил тяжёлую ситуацию в «Локомотиве».

Как известно, после трети турнирной дистанции чемпионата России «Локомотив» занимает лишь 12-е место в таблице.

«Не понимаю, чем Лоськов и Пашинин хуже немецкого чудовища, которое сейчас тренирует команду. Где его откопали?!» - вопрошает Соломатин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Соломатина, тех функционеров, которые приводят в «Локомотив» тренеров низкого уровня, нужно снимать с должностей.

В настоящий момент главным тренером «Локомотива» является Йозеф Циннбауэр.