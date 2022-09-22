Кавазашвили заявил, что ничего не ждёт от матча сборной России

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Киргизии.

«Я считаю, что этот матч контрольный и товарищеский. И не более. Я не собираюсь чего-то ожидать от этой игры», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что этот сбор должен обязательно закончиться игрой с каким-то соперником, тренер должен определиться с составом, который будет подходить национальной команде.

Товарищеская встреча сборной России против сборной Киргизии состоится в ближайшие выходные, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.