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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили заявил, что ничего не ждёт от матча сборной России

 
22 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Киргизии.

«Я считаю, что этот матч контрольный и товарищеский. И не более. Я не собираюсь чего-то ожидать от этой игры», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что этот сбор должен обязательно закончиться игрой с каким-то соперником, тренер должен определиться с составом, который будет подходить национальной команде.

Товарищеская встреча сборной России против сборной Киргизии состоится в ближайшие выходные, 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили сборная киргизии
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