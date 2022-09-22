Билялетдинов назвал команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, кто по итогам сезона покинет РПЛ.

«Что касается вылета из Премьер-лиги, то там уже будет группа из четырех команд: «Урал», «Торпедо», «Химки» и «Факел», — приводит слова Билялетдинова «Татар-Информ».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 набранных очков, ниже расположились «Факел» (8), «Урал» (4) и «Торпедо» (4).

Единоличным лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

Отметим, на данный момент Билялетдинов работает тренером-консультантом в казанском клубе «Нэфис».