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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов назвал команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ

 
22 Сентября 2022 • 16:42 Комментировать

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, кто по итогам сезона покинет РПЛ.

«Что касается вылета из Премьер-лиги, то там уже будет группа из четырех команд: «Урал», «Торпедо», «Химки» и «Факел», — приводит слова Билялетдинова «Татар-Информ».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 набранных очков, ниже расположились «Факел» (8), «Урал» (4) и «Торпедо» (4).

Единоличным лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

Отметим, на данный момент Билялетдинов работает тренером-консультантом в казанском клубе «Нэфис».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Факел Урал Ринат Билялетдинов РПЛ
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