​Орлов похвалил Карпина, но не верит в конкуренцию «Ростова» с «Зенитом»

«Ростов» в чемпионате России пока лишь приятно удивляет – если не в плане игры, то в плане результата уж точно. В десяти турах команда Валерия Карпина ни разу не проиграла (шесть побед и четыре ничьи). Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о «Ростове».

«Конечно, нужно похвалить и Карпина. В «Ростове» нет звёзд, но видна команда, которая идёт на втором месте», - высказался Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Геннадий Орлов не верит в то, что «Ростов» будет бороться с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Думаю, игроков не хватит. Всё-таки скамейка не та», - поделился Орлов своими мыслями.

На текущий момент «Ростов» отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.