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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов похвалил Карпина, но не верит в конкуренцию «Ростова» с «Зенитом»

 
22 Сентября 2022 • 16:35 Комментировать (3)

«Ростов» в чемпионате России пока лишь приятно удивляет – если не в плане игры, то в плане результата уж точно. В десяти турах команда Валерия Карпина ни разу не проиграла (шесть побед и четыре ничьи). Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о «Ростове».

«Конечно, нужно похвалить и Карпина. В «Ростове» нет звёзд, но видна команда, которая идёт на втором месте», - высказался Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Геннадий Орлов не верит в то, что «Ростов» будет бороться с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Думаю, игроков не хватит. Всё-таки скамейка не та», - поделился Орлов своими мыслями.

На текущий момент «Ростов» отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Геннадий Орлов
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Комментарии (3)
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блок
22 Сентября 2022 в 16:54
Зенит нужно переиминовать в Газпром! От Зенита ничего не осталось...
wild cat
22 Сентября 2022 в 17:05
ай маладэц блочный..аткрыл фсю правду..што зенит ужэ давно разваравали и ни чево ни каму ни аставили...)) пущай типерь энта пустоя места газпромам кличут..))
Витаминович Алексей
22 Сентября 2022 в 17:09
Твой мозг нужно переименовать в Коричневое вещество! От серого ничего не осталось...
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