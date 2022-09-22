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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов дал совет «Спартаку»

 
22 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов дал совет «Спартаку». По его мнению, московскому клубу нужно выходить на трансферный рынок и усиливать состав. 

«Нужно поменять 5-6 игроков. Оборону и центр поля. Ну мяч-то у москвичей не держится в середине! Всё довольно хаотично», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что он не понял, зачем «Спартак» подписал Миху Мевлю, поскольку словенец немолодой и небыстрый.

Отметим, что после десяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября – против «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов
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