Известный комментатор Геннадий Орлов дал совет «Спартаку». По его мнению, московскому клубу нужно выходить на трансферный рынок и усиливать состав.

«Нужно поменять 5-6 игроков. Оборону и центр поля. Ну мяч-то у москвичей не держится в середине! Всё довольно хаотично», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что он не понял, зачем «Спартак» подписал Миху Мевлю, поскольку словенец немолодой и небыстрый.

Отметим, что после десяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября – против «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России.