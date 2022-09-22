​Орлов – о Захаряне: «Куда ты так рот открываешь?!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении 19-летнего Арсена Захаряна.

Полузащитник «Динамо» в последней игре против «Зенита» получил жёлтую карточку за эмоции. Захарян возмутился ситуацией, когда он получил болезненный удар в область колена, но судья даже не зафиксировал нарушения правил. При этом из-за сильного ушиба Захарян не смог принять участие в сборе сборной России – футболист вернулся в расположение клуба.

«Карасёв, с одной стороны, переборщил, но с другой - правильно сделал, что показал карточку Захаряну. Нужно держать себя в руках! Да, тебя толкнули, но куда ты так рот открываешь?! Возможно, это послужит ему уроком», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце лета интерес к Арсену Захаряну проявлял «Челси». Тем не менее, трансфер полузащитника «Динамо» так и не состоялся.