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​Орлов – о Захаряне: «Куда ты так рот открываешь?!»

 
22 Сентября 2022 • 15:52 Комментировать (5)

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении 19-летнего Арсена Захаряна.

Полузащитник «Динамо» в последней игре против «Зенита» получил жёлтую карточку за эмоции. Захарян возмутился ситуацией, когда он получил болезненный удар в область колена, но судья даже не зафиксировал нарушения правил. При этом из-за сильного ушиба Захарян не смог принять участие в сборе сборной России – футболист вернулся в расположение клуба.

«Карасёв, с одной стороны, переборщил, но с другой - правильно сделал, что показал карточку Захаряну. Нужно держать себя в руках! Да, тебя толкнули, но куда ты так рот открываешь?! Возможно, это послужит ему уроком», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце лета интерес к Арсену Захаряну проявлял «Челси». Тем не менее, трансфер полузащитника «Динамо» так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Геннадий Орлов Арсен Захарян
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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блок
22 Сентября 2022 в 16:52
Это нормально , когда в матчах Газпрома судья поощряет нарушеня и грубость со стороны Зенита и срывает атаки соперников в случае ответной реакции! Это нормально! А что вы хотели??? Зенит это любимый клуб самого самого!
P.S. Орлов дооткрывался рот!!! Пусть идёт волейбол комментирует!
wild cat
22 Сентября 2022 в 17:00
ай..блочный маладэц...)) фсиму народу глаза аткрыл на биспридел судейских..)) да ышо и орлва папутна уволил..)) пахвальна што хоть адин пра наш фуцбол пирыжываит...))
wild cat
22 Сентября 2022 в 16:28
ай..куды куды..фсё туды жа..)) журналисты слипили ужэ из ниво васхадяшую звизду..вот малова и панисло в нибиса...)) скора будит каронай свиркать...))
ингерман
22 Сентября 2022 в 16:38
ай бро ни каронай а каронкай из жолтава металлу.. А-ха-ха-ха! )))
wild cat
22 Сентября 2022 в 16:46
ай..бро.. каронку нада ышо заслужыть...)) каму папала их ни надивают..))каму карунку надивать..толька цыгани рышають..путём галасавания...))
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