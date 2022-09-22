​Орлов призывает уволить немцев из «Локомотива»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, как треть турнирной дистанции чемпионата России провёл «Локомотив».

Напомним, что после десяти туров «Локомотив» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

«Мне недавно сказали, что 8 немцев находятся на зарплате в этом клубе... А что они, извините меня, делают?! Какой результат? 12-е место при спонсорстве со стороны РЖД. Уму непостижимо! Немецкий десант...» - высказался Орлов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Орлов поддержал людей, которые призывают отправить немецких специалистов из «Локомотива» в отставку.

Напомним, что главным тренером «Локомотива» является Йозеф Циннбауэр.