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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов призывает уволить немцев из «Локомотива»

 
22 Сентября 2022 • 15:46 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, как треть турнирной дистанции чемпионата России провёл «Локомотив».

Напомним, что после десяти туров «Локомотив» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

«Мне недавно сказали, что 8 немцев находятся на зарплате в этом клубе... А что они, извините меня, делают?! Какой результат? 12-е место при спонсорстве со стороны РЖД. Уму непостижимо! Немецкий десант...» - высказался Орлов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Орлов поддержал людей, которые призывают отправить немецких специалистов из «Локомотива» в отставку.

Напомним, что главным тренером «Локомотива» является Йозеф Циннбауэр.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Геннадий Орлов
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