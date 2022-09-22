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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов выделил тренера-открытие после трети чемпионата

 
22 Сентября 2022 • 15:42 Комментировать

Треть турнирной дистанции чемпионата России позади. Известный комментатор Геннадий Орлов выделил тренера-открытие по итогам прошедших десяти туров.

«Я бы назвал Александра Сторожука из «Краснодара». Видны его идеи. Игра поставлена. Команда находится довольно высоко», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Сторожук занимает пост главного тренера «Краснодара». В десяти прошедших турах команда набрала 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» краснодарские «быки» отстают на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 28 сентября – против «Пари НН» в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Геннадий Орлов Александр Сторожук
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