​Орлов выделил тренера-открытие после трети чемпионата

Треть турнирной дистанции чемпионата России позади. Известный комментатор Геннадий Орлов выделил тренера-открытие по итогам прошедших десяти туров.

«Я бы назвал Александра Сторожука из «Краснодара». Видны его идеи. Игра поставлена. Команда находится довольно высоко», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Сторожук занимает пост главного тренера «Краснодара». В десяти прошедших турах команда набрала 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» краснодарские «быки» отстают на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 28 сентября – против «Пари НН» в Фонбет Кубке России.