​Гайич считает, что все игроки ЦСКА могут заиграть в Лиге 1

Футболист московского ЦСКА Милан Гайич сопоставил уровень Российской премьер-лиги и французской Лиги 1, где ему посчастливилось поиграть ранее.

«Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл ещё ребенком. РПЛ и Лига 1 - первенства абсолютно разного типа», - высказался Гайич, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сербский футболист также ответил на вопрос о том, кто из игроков ЦСКА смог бы заиграть во французском чемпионате.

«Каждый игрок нашей команды», - уверенно ответил Гайич.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.