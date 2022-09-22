Черчесов высказался о конкуренции в РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, а в настоящий момент наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчет гегемонии петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Есть «Зенит», это уровень. Если команда из Санкт-Петербурга даст такую возможность, то конкуренты будут приближаться. А если не даст, то им будет сложно», - поведал специалист в интервью журналисту Игорю Рабинеру.

«Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России. В текущем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака лидируют после десяти туров с 4-очковым отрывом от ближайшего конкурента.