Карпин ответил, получил ли повестку

Наставник «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин во время общения с журналистами высказался насчет частичной мобилизации, объявленной в стране.

«Повестки появились? Ну у меня пока нет», - передает слова 53-летнего специалиста Sport24.

В данный момент национальная сборная проводит тренировочный сбор в Новогорске. В субботу, 24 сентября, подопечные Карпина сыграют товарищескую встречу со сборной Кыргызстана. Спарринг состоится в Бишкеке.

Напомним, что решением ФИФА и УЕФА сборная России и клубы РПЛ отстранены от турниров до завершения нынешнего сезона.