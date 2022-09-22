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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин ответил, получил ли повестку

 
22 Сентября 2022 • 12:14 Комментировать

Наставник «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин во время общения с журналистами высказался насчет частичной мобилизации, объявленной в стране.

«Повестки появились? Ну у меня пока нет», - передает слова 53-летнего специалиста Sport24.

В данный момент национальная сборная проводит тренировочный сбор в Новогорске. В субботу, 24 сентября, подопечные Карпина сыграют товарищескую встречу со сборной Кыргызстана. Спарринг состоится в Бишкеке.

Напомним, что решением ФИФА и УЕФА сборная России и клубы РПЛ отстранены от турниров до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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