Карпин ответил, получил ли повестку

Наставник «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин во время общения с журналистами высказался насчет частичной мобилизации, объявленной в стране.
«Повестки появились? Ну у меня пока нет», - передает слова 53-летнего специалиста Sport24.
В данный момент национальная сборная проводит тренировочный сбор в Новогорске. В субботу, 24 сентября, подопечные Карпина сыграют товарищескую встречу со сборной Кыргызстана. Спарринг состоится в Бишкеке.
Напомним, что решением ФИФА и УЕФА сборная России и клубы РПЛ отстранены от турниров до завершения нынешнего сезона.
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