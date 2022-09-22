Игрок «Динамо»: «В следующем сезоне российские клубы вернут в Европу»

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался на тему отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Легионер верит, что эта ситуация разрешится в ближайшем будущем.

«Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал решение. Но думаю, что в следующем сезоне российские клубы вернут в Европу», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что весной УЕФА принял решение отстранить российские клубные и национальные команды от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «бело-голубые» набрали 16 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.