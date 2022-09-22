Агент Фернандеса: «Роберто остаётся в «Динамо» выполнять контракт»

Новичок московского «Динамо» Роберто Фернандес не планирует покидать клуб в связи с объявлением частичной мобилизации в стране. Об этом сообщил агент парагвайского легионера Диего Серрати.

«Роберто останется в России выполнять свой контракт. Новости о мобилизации? Он остается», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний южноамериканец пополнил ряды «бело-голубых» в летнее трансферное окно. С футболистом было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

В текущем сезоне Роберто провел за команду семь матчей, забил гол и дважды был удален с поля.