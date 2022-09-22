Агент высказался о возможном уходе Олусегуна из «Краснодара»

Футбольный агент Вильям Д’Авила, который представляет интересы футболиста «Краснодара» Оланкуле Олусегуна, высказался о том, планирует ли игрок покинуть Россию.

«Уедет ли Олакунле? Как кажется, ничего особенного не произошло», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что накануне в России была объявлена частичная мобилизация.

Нигерийский вингер защищает цвета краснодарского коллектива с 2021 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

После десяти туров «Краснодар» идет на четвертом месте в РПЛ.