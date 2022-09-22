Радимов: «Этот сезон ЦСКА не пройдёт порожняком»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов поделился мнением об игре московского ЦСКА в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Очень нравится. Это команда с будущим. Этот сезон «армейцы» не пройдут порожняком. Уверен в этом, поскольку Федотов умеет делать выводы и извлекать пользу», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В последнем матче ЦСКА потерпел неожиданное поражение от «Торпедо» со счетом 0:1.

После десяти туров «армейцы» с 20 очками занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.