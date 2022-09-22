Орлов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении московского «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«При нем команда бежит. Мы увидели это оживление, да и болельщики почувствовали. Но вопрос: дадут ли ему доработать до конца?» - приводит слова комментатора сайт телеканала «Матч ТВ».

В Российской премьер-лиге команды провели десять туров. По их итогам «красно-белые» набрали 19 баллов и располагаются на пятом месте. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на семь пунктов.

Чемпионат ушел на паузу из-за матча сборной России.