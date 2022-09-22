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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Повестка пока не пришла, если надо - поеду без вопросов»

 
22 Сентября 2022 • 09:37 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался насчет частичной мобилизации, которую накануне объявил президент страны Владимир Путин.

«Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо - значит надо, какие тут вопросы. Если придeт повестка - поеду без вопросов? Безусловно», - передает слова Широкова legalbet.ru.

На счету Романа 56 матчей в составе сборной России. За национальную команду экс-полузащитник забил 13 мячей. На клубном уровне он поиграл за петербургский «Зенит», московские ЦСКА и «Спартака», а также другие команды.

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Роман Широков
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