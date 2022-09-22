Черчесов ответил, нужно ли Захаряну переходить в «Челси»

Экс-наставник сборной России, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчет возможного переезда воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, а был естественным шагом. «Динамо» - топ-клуб страны, но «Челси» - другой уровень. К этому надо быть готовым», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В минувшее трансферное окно «Челси» был готов приобрести 19-летнего полузащитника за 15 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за проблем с переводом денежных средств. Ожидается, что «пенсионеры» предпримут попытку заполучить Арсена в январе.