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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов ответил, нужно ли Захаряну переходить в «Челси»

 
22 Сентября 2022 • 08:20 Комментировать

Экс-наставник сборной России, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчет возможного переезда воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Главное, чтобы переезд в Европу стал не прыжком, а был естественным шагом. «Динамо» - топ-клуб страны, но «Челси» - другой уровень. К этому надо быть готовым», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В минувшее трансферное окно «Челси» был готов приобрести 19-летнего полузащитника за 15 миллионов евро, однако сделка сорвалась из-за проблем с переводом денежных средств. Ожидается, что «пенсионеры» предпримут попытку заполучить Арсена в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Станислав Черчесов Арсен Захарян
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