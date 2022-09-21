Гасилин высказался об уровне игроков своего поколения

Бывший игрок юниорской сборной России Алексей Гасилин рассказал об уровне своих российских сверстников.

Напомним, что нынешний футболист медийного клуба «Амкал» стал чемпионом Европы для игроков в возрасте до 17 лет вместе с такими звёздами современного российского футбола, как Александр Головин, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

«Мы были не слабее, чем ведущие игроки Европы – и Асенсио против нас играл, и Мбаппе. Это показывали и наши результаты. Мы не были хуже их. Может быть, если бы нас так развивали, то мы бы все, наверное, играли в Бундеслиге», – заявил бывший форвард «Зенита» и «Шальке 04» в интервью изданию «Спорт день за днём».

Также Алексей вспомнил времена выступления за клуб из Гельзенкирхена. По его словам, известные ныне Лерой Сане, Тило Керер и Александр Нюбель находились в одном составе с Гасилиным. По мнению россиянина, доверие позволило молодым тогда игрокам вырасти до своего нынешнего уровня.

Напомним, что последним местом работы Гасилина был «Ленинградец», за который Алексей провел семь матчей.

