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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов: «Тюкавина не призовут, у него есть отсрочка от армии»

 
21 Сентября 2022 • 21:25 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал последние новости, связанные с мобилизацией. Он считает, что спортсменам, в частности, его подопечным, не грозит подобная ситуация. В частности, Сафонов уверен, что Константина Тюкавина из московского «Динамо» в армию призывать не будут.

-  У Тюкавина есть отсрочка от армии, он учится в физкультурном университете в Малаховке [МГАФК]. Константина не будут отправлять, - цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В то же время Сафонов считает, что выполнять военные задачи должны люди, которые обладают соответствующим опытом, к ним точно нельзя отнести спортсменов.

- Давайте смотреть на вещи трезво. Не будут сейчас всех хоккеистов и футболистов вызывать на службу. Выполнять специальную военную операцию поедут люди, которые прошли боевые действия. Нужны качественные профессионалы, те, кто умеют работать по военным специальностям, - добавил агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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