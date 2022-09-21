Сафонов: «Тюкавина не призовут, у него есть отсрочка от армии»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал последние новости, связанные с мобилизацией. Он считает, что спортсменам, в частности, его подопечным, не грозит подобная ситуация. В частности, Сафонов уверен, что Константина Тюкавина из московского «Динамо» в армию призывать не будут.

- У Тюкавина есть отсрочка от армии, он учится в физкультурном университете в Малаховке [МГАФК]. Константина не будут отправлять, - цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В то же время Сафонов считает, что выполнять военные задачи должны люди, которые обладают соответствующим опытом, к ним точно нельзя отнести спортсменов.

- Давайте смотреть на вещи трезво. Не будут сейчас всех хоккеистов и футболистов вызывать на службу. Выполнять специальную военную операцию поедут люди, которые прошли боевые действия. Нужны качественные профессионалы, те, кто умеют работать по военным специальностям, - добавил агент.