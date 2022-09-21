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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Лаксальт не хочет уезжать из Москвы» эксклюзив

 
21 Сентября 2022 • 21:18 Комментировать

Агент Ариэль Красоуски, который работает с защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» на тему будущего своего клиента.

«Диего чувствует себя очень хорошо в России и не хочет уезжать из Москвы. Диего и его семья чувствуют себя прекрасно, им очень нравится жить в таком прекрасном городе. Они чувствуют поддержку руководства и болельщиков «Динамо» и не хотят ничего менять.

У Лаксальта было три конкретных предложения летом, но он всё отклонил и даже не вёл переговоры. Зимой он тоже не собирается покидать команду!» - высказался агент.

После десяти туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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