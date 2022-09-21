Агент Ариэль Красоуски, который работает с защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» на тему будущего своего клиента.

«Диего чувствует себя очень хорошо в России и не хочет уезжать из Москвы. Диего и его семья чувствуют себя прекрасно, им очень нравится жить в таком прекрасном городе. Они чувствуют поддержку руководства и болельщиков «Динамо» и не хотят ничего менять.

У Лаксальта было три конкретных предложения летом, но он всё отклонил и даже не вёл переговоры. Зимой он тоже не собирается покидать команду!» - высказался агент.

После десяти туров «Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ.