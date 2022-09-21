​Хавбек сборной России Коваленко: «На месяц мне хватает 20-30 тысяч рублей»

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко, который недавно получил вызов в сборную России, высказался на тему финансов.

По словам Коваленко, в «Чертаново» он зарабатывал 18 тысяч рублей в месяц. При этом он отметил, что с такой зарплатой ему было не особенно трудно жить.

Высказался Коваленко и о своей финансовой ситуации после подписания контракта с «Крыльями Советов».

«Стало получше, теперь уже сам брату помогаю (смеётся). Почти всё отправляю домой родителям, а сам оставляю себе те же 20-30 тысяч, на месяц мне хватает», - сказал Коваленко, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».