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​Хавбек сборной России Коваленко: «На месяц мне хватает 20-30 тысяч рублей»

 
21 Сентября 2022 • 19:33 Комментировать

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко, который недавно получил вызов в сборную России, высказался на тему финансов.

По словам Коваленко, в «Чертаново» он зарабатывал 18 тысяч рублей в месяц. При этом он отметил, что с такой зарплатой ему было не особенно трудно жить.

Высказался Коваленко и о своей финансовой ситуации после подписания контракта с «Крыльями Советов».

«Стало получше, теперь уже сам брату помогаю (смеётся). Почти всё отправляю домой родителям, а сам оставляю себе те же 20-30 тысяч, на месяц мне хватает», - сказал Коваленко, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Александр Коваленко
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