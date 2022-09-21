​Агент Изидора уточнил свои слова о будущем игрока «Локомотива»

Агент Эммануэль Лакруа решил уточнить свои слова о будущем своего клиента – нападающего Вильсона Изидора, защищающего цвета «Локомотива».

Ранее агент сказал, что не знает останется ли Изидор, в «Локомотиве».

«Я никогда не говорил, что не знаю, останется ли Вильсон в «Локомотиве», но я сказал, что не знаю, что изменят новые российские решения. Вильсон очень хорошо чувствует себя в Москве и планировал завершить сезон в России», - высказался Лакруа, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Вильсон Изидор выступает за «Локомотив» со средины сезона 2021/2022. Если брать нынешний чемпионат, то француз провёл за московскую команду семь матчей и забил один гол.

Напомним, «Локомотив» после трети турнирной дистанции располагается лишь на 12-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.