​Кутепов назвал европейский клуб, в который он мог перейти в 2018 году

Защитник Илья Кутепов в своё время имел реальную возможность переехать в европейский топ-чемпионат. Было это после домашнего для России чемпионата мира в 2018 году.

«Был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло», - высказался Кутепов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Кутепов отметил, что «Спартак» при имеющемся варианте с «Фиорентиной» торопил игрока с продлением контракта. В итоге защитник остался в Москве. Он отметил, что не жалеет об этом решении.

Напомним, что в настоящий момент Илья Кутепов защищает цвета московского «Торпедо».