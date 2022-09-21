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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кутепов рассказал об особенностях установок Карреры в «Спартаке»

 
21 Сентября 2022 • 17:32 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Илья Кутепов рассказал об особенностях установок, которые перед матчами давал Массимо Каррера. По словам футболиста, установки итальянца были очень короткими.

«Там секундная стрелка не успевала круг сделать, установка уже заканчивалась: «Вышли, победили, ушли». Я помню, перед первым матчем при Каррере пришли на установку, стоит макет без фишек. Он заходит и говорит: «Так, ребят, сегодня надо выиграть. Вы это можете - пошли», - рассказал Кутепов в ходе интервью для «Чемпионата».

Напомним, что в 2017 году Массимо Каррера смог привести «Спартак» к титулу чемпиона России. С тех пор золотые медали Премьер-лиги команда не завоёвывала.

На сегодняшний день главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Команда после десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Что касается Ильи Кутепова, то в настоящий момент он выступает за «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов Массимо Каррера
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