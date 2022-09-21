Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», опасается того, что посредственные легионеры начнут вытеснять молодых российских футболистов из стартового состава команд чемпионата России. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Комментаторы на матче «Динамо» – «Зенит» рассказывали, как хорошо работает спортивный директор «Динамо», который уговаривает какого-то защитника из Уругвая приехать к нам. Кого он уговаривают? Я не пойму вообще. Вы можете сегодня представить себе такое в Германии, Франции, Англии, Испании или Италии? Мы сами над собой смеемся, что мы уговариваем игроков, которые никакой пользы не принесут. В «Зените» приносят пользу Ловрен, Малком, Дуглас Сантос, Вендел – это легионеры высокого уровня, я согласен. У них наши молодые футболисты действительно могут учиться. А чему могут научиться Литвинов или Пруцев у того же Кейта Бальде? Или у Мевли?

Норманн вернулся не в «Ростов», а пошёл в «Динамо» – ну конечно, там же интереснее, там зарплата выше. Он обиделся, что его теперь в сборную Норвегии не берут? Так может, его туда не берут не потому, что он приехал в Россию, а потому, что он слабый? И сейчас пойдут возвращаться сюда те легионеры, которые свалили весной. Именно свалили. Только наши молодые пацаны подняли голову, как их опять будут за Можайск гнать. Вот что страшно. Мне как российскому человеку, что-то понимающему в футболе, тяжело это наблюдать.