​Кутепов: Легионеры будут приезжать в Россию, несмотря на санкции

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, известный главным образом по выступлениям за «Спартак», высказался на тему санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Напомним, что российские клубы и сборная были исключены из турниров УЕФА и ФИФА до дальнейшего уведомления. Более того, ФИФА разрешила игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами из России.

«Будем работать, больше ничего не остаётся. Кто-то из легионеров уехал, но не будет такого, что останутся только россияне. К нам будут приезжать», - высказался Кутепов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Во вторник УЕФА объявил, что сборная России не будет принимать участие в жеребьёвке отбора на Евро-2024, которая пройдёт 9 октября.