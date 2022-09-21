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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кутепов: Легионеры будут приезжать в Россию, несмотря на санкции

 
21 Сентября 2022 • 17:20 Комментировать

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, известный главным образом по выступлениям за «Спартак», высказался на тему санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Напомним, что российские клубы и сборная были исключены из турниров УЕФА и ФИФА до дальнейшего уведомления. Более того, ФИФА разрешила игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами из России.  

«Будем работать, больше ничего не остаётся. Кто-то из легионеров уехал, но не будет такого, что останутся только россияне. К нам будут приезжать», - высказался Кутепов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Во вторник УЕФА объявил, что сборная России не будет принимать участие в жеребьёвке отбора на Евро-2024, которая пройдёт 9 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
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