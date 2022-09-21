​Агент Кривцова прокомментировал отъезд игрока из сборной России

Полузащитник Никита Кривцов прибыл в сборную России с недомоганием. Пройдя дополнительное обследование, футболист вернулся в расположение «Краснодара», о чём было официально объявлено в среду.

Комментарий по поводу ситуации дал агент Младен Гргич, который работает с Никитой Кривцовым.

«Это вопрос к главному тренеру. Что касается Никиты, всё хорошо, у него всё нормально. Но говорить надо с клубом, нам комментарии запрещено давать», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент сборная России ведёт подготовку к товарищескому матчу против Кыргызстана, который пройдёт 24 сентября.