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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Кривцова прокомментировал отъезд игрока из сборной России

 
21 Сентября 2022 • 16:59 Комментировать

Полузащитник Никита Кривцов прибыл в сборную России с недомоганием. Пройдя дополнительное обследование, футболист вернулся в расположение «Краснодара», о чём было официально объявлено в среду.

Комментарий по поводу ситуации дал агент Младен Гргич, который работает с Никитой Кривцовым.

«Это вопрос к главному тренеру. Что касается Никиты, всё хорошо, у него всё нормально. Но говорить надо с клубом, нам комментарии запрещено давать», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент сборная России ведёт подготовку к товарищескому матчу против Кыргызстана, который пройдёт 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов Младен Гргич
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