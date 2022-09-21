​Агент Изидора: «Не знаю, останется ли он в «Локомотиве»

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Я слышал, что ситуация в России стала сложной. Надеюсь, скоро всё наладится. Насчёт Вильсона я пока не знаю, останется он в «Локомотиве» или нет», - высказался Лакруа, слова которого на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Вильсон Изидор провёл за «Локомотив» восемь матчей. В них французский нападающий записал на свой счёт один забитый мяч.

Напомним, что после десяти сыгранных туров «Локомотив» занимает только 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.