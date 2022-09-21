​Кривцов уехал из сборной России

Ещё один футболист был вынужден покинуть лагерь национальной сборной России. В расположение «Краснодара» вернулся полузащитник Никита Кривцов.

По словам старшего врача российской сборной Владимира Хайтина, которые приводит пресс-служба команды, Кривцов приехал в сборную России с недомоганием. По итогам обследования было принято решение отправиться игрока на лечение в его клуб.

В настоящий момент сборная России работает на базе в Новогорске. В ближайшую субботу, 24 сентября, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против Кыргызстана. Это будет первый матч сборной в 2022 году.