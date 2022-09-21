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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент рассказал о состоянии Дивеева

 
21 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, дал очередной комментарий по поводу состояния футболиста.

Напомним, что Игорь Дивеев получил довольно серьёзную травму – перелом большеберцовой кости.

«Скорее всего, я просто свежей сегодняшней информацией не владею, операция не нужна будет. Просто нужно зафиксировать ногу и ждать, пока срастётся», - высказался Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На восстановление Игорю Дивееву понадобится около трёх месяцев. Таким образом, снова увидеть защитника на футбольном поле можно будет уже во второй части сезона 2022/2023.

ЦСКА после трети дистанции чемпионата занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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