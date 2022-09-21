​Агент рассказал о состоянии Дивеева

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, дал очередной комментарий по поводу состояния футболиста.

Напомним, что Игорь Дивеев получил довольно серьёзную травму – перелом большеберцовой кости.

«Скорее всего, я просто свежей сегодняшней информацией не владею, операция не нужна будет. Просто нужно зафиксировать ногу и ждать, пока срастётся», - высказался Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На восстановление Игорю Дивееву понадобится около трёх месяцев. Таким образом, снова увидеть защитника на футбольном поле можно будет уже во второй части сезона 2022/2023.

ЦСКА после трети дистанции чемпионата занимает третье место в турнирной таблице.