«Зенит» наказали после матча с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение по матчу Премьер-лиги между «Динамо» и «Зенитом». Питерский клуб был наказан штрафом в 50 тысяч рублей за необеспечение прохода игроков через микст-зону после игры.

Как известно, в микст-зоне футболисты после матчей зачастую общаются с представителями средств массовой информации.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Динамо» на выезде со счётом 2:0. Питерцы, становившиеся чемпионами России в каждом из четырёх последних сезонов, располагаются на вершине таблицы. Они опережают ближайшего преследователя на четыре очка.