«Целое поколение может остаться без крупных турниров» – Самедов о недопуске сборной России к Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал недопуск команды Валерия Карпина к Евро-2024. Напомним, что Россию ранее также отстранили от стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре.

Жалко ребят. Целое поколение может остаться без крупных турниров. Это очень печально», – цитирует экс-футболиста «Спартака» и «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч сборная России проведёт 24 сентября против Киргизии на выезде. Товарищеская игра стартует в 17:00 по московскому времени.

Самедов провёл за Россию 53 матча, где отметился 7 забитыми мячами и 16 ассистами.